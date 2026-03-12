famiglia nel bosco la notizia shock su uno dei figli successo adesso

Una famiglia nota come quella nel bosco si trova al centro di una nuova notizia che riguarda uno dei tre figli minorenni. La vicenda coinvolge direttamente i membri della famiglia Trevaillon Birmingham e si è sviluppata di recente, attirando l’attenzione dei media. Al momento non sono stati diffusi dettagli aggiuntivi sui motivi o sulle circostanze dell’accaduto.

La vicenda della famiglia Trevaillon Birmingham, conosciuta come la famiglia nel bosco, registra un nuovo sviluppo che coinvolge direttamente i tre figli minorenni della coppia. Secondo quanto emerso, uno dei due gemelli avrebbe avviato uno sciopero della fame, dichiarando di non voler mangiare finché non potrà ricongiungersi con la madre, Catherine Birmingham, attualmente allontanata dalla struttura di Vasto dove i bambini sono accolti dallo scorso novembre. La situazione nasce da un provvedimento del Tribunale per i Minorenni de L’Aquila e nelle ultime ore ha assunto toni più tesi, con ricadute anche sul piano della sicurezza. Tensioni sul caso e misure di sicurezza per il Tribunale per i Minorenni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

