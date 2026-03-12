Famiglia nel bosco arriva la smentita del Garante | Nessuno sciopero della fame dei bimbi

Il Garante ha smentito ufficialmente le voci riguardanti uno sciopero della fame di alcuni bambini appartenenti alla famiglia nel bosco. La vicenda, che aveva generato molte discussioni, viene ora chiarita con una comunicazione diretta, escludendo qualsiasi azione di protesta da parte dei minori coinvolti. La notizia circolata in questi giorni viene quindi smentita ufficialmente dalle autorità competenti.

Il caso della cosiddetta «famiglia nel bosco» continua a suscitare accesi dibattiti, alimentati anche da notizie che, a un’analisi più attenta, risultano prive di fondamento. È il caso del presunto sciopero della fame che avrebbe coinvolto uno dei gemelli, smentito con fermezza sia dalla Garante per l’infanzia per l’Abruzzo che dalla psicologa della struttura che ospita i minori. «Sono stata personalmente in visita presso la casa famiglia che ospita i tre fratellini. Ho pranzato con loro lunedì 9 e nuovamente mercoledì 11, giornata in cui era presente il padre Nathan, condividendo il pasto allo stesso tavolo e potendo quindi constatare direttamente la situazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

