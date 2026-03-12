Famiglia di orsi a Civitella Messer Raimondo | le raccomandazioni del sindaco

Una famiglia di orsi bruni marsicani composta da una madre e due cuccioli è stata avvistata circa una settimana fa in alcune frazioni del comune di Civitella Messer Raimondo, situato nella valle del Sangro-Aventino. La notizia è stata confermata da fonti locali e ha suscitato attenzione tra residenti e autorità della zona. Le autorità hanno diffuso alcune raccomandazioni per garantire la sicurezza di persone e animali.

Madre e due cuccioli di orso bruno marsicano sono stati segnalati vicino alle abitazioni in alcune frazioni del paese del Sangro-Aventino, dove risultato razzie ai danni di pollai, stalle e arnie La presenza di un nucleo familiare di orso bruno marsicano, mamma e due cuccioli, è stata segnalata da circa una settimana in alcune frazioni del comune di Civitella Messer Raimondo, nella valle del Sangro-Aventino. A renderlo noto alla cittadinanza è il sindaco Danilo D'Orazio, il quale conferma che dovrebbe trattarsi dell'orsa Bambina con la sua prole. "Sono stati riscontrati episodi di predazione a danno di pollai, stalle e arnie – riferisce il primo cittadino in una nota diffusa sui social – oltre a una presenza costante degli esemplari in prossimità di alcune abitazioni.