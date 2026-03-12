Famiglia Baggi da record Commercianti da cent’anni | Il paese è cresciuto con noi

La famiglia Baggi ha un secolo di storia come commercianti nel Sud Milano. Fabio Baggi, che gestisce a Cerro al Lambro un mini-market con gastronomia, rappresenta l’attività più recente di questa tradizione. Il negozio è diventato un punto fisso per la comunità locale, frequentato da persone di tutte le età, dai più giovani agli anziani. La presenza della famiglia si inserisce nel tessuto commerciale del paese.

La famiglia Baggi, commercianti da 100 anni nel Sud Milano. Fabio Baggi gestisce a Cerro al Lambro l’unico mini-market (con gastronomia) del paese, punto di riferimento per clienti di ogni età, dai giovani agli anziani. Del resto, la sua è una stirpe di negozianti, col commercio nel Dna. In principio fu il bisnonno Pietro Baggi, un trovatello che, alla fine dell’Ottocento, arrivò col treno, solo e giovanissimo, a San Zenone al Lambro, in cerca di una famiglia. Fu così che il giovane Pietro venne adottato dal formaggiaio del paese. Negli anni Venti suo figlio Attilio, con la moglie Natalina, passò il fiume e s’insediò a Cerro al Lambro. "Attilio e Natalina erano i miei nonni – racconta Fabio –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

