Factory Check-In imprese manifatturiere | fino a 10mila euro per la transizione green

È stato aperto il bando “Factory Check-In” promosso dal progetto europeo MANUFACTergy, rivolto alle imprese manifatturiere. La misura offre contributi fino a 10.000 euro per sostenere la transizione verso pratiche più sostenibili. Le aziende interessate possono presentare domanda per accedere ai fondi messi a disposizione. Il finanziamento mira a favorire l’adozione di soluzioni green nel settore industriale.

È aperto il bando “Factory Check-In” promosso dal progetto europeo MANUFACTergy, che mette a disposizione contributi fino a 10.000 euro per sostenere le Pmi manifatturiere nei primi passi verso la transizione verde e digitale dei processi produttivi. L’iniziativa, finanziata dal Single Market Programme, supporta le imprese – in particolare nei settori mobile e costruzioni – nella realizzazione di analisi energetiche e studi progettuali per individuare soluzioni innovative in grado di migliorare efficienza, sostenibilità e competitività. La dotazione complessiva dell’open call è pari a 370.000 euro, distribuiti tramite contributi forfettari alle imprese selezionate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

