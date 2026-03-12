Facciamo squadra? Torneo di pallavolo a Manfredonia

In occasione della XXXI Giornata Nazionale della Memoria e dell'impegno, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si celebrerà il 21 marzo, il Presidio scolastico 'Caterina Ciavarrella' dell'istituto Comprensivo 'Ungaretti - Madre Teresa di Calcutta' Manfredonia-Zapponeta promuove il torneo di pallavolo "Facciamo squadra?", in programma venerdì 13 marzo a partire dalle ore 8.30 presso il Paladante di Manfredonia. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra gli Istituti Comprensivi della Città e intende coniugare il linguaggio dello sport con quello della responsabilità civile. In un tempo condiviso di gioco e incontro, gli studenti sperimentano concretamente il valore del rispetto, della solidarietà e del senso di comunità: elementi essenziali per la costruzione di una cittadinanza consapevole.