Fa incetta di prodotti tra gli scaffali di un centro commerciale in manette 20enne marocchino

Un ragazzo di 20 anni marocchino, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia di Modena mentre tentava di portar via diversi prodotti dagli scaffali di un centro commerciale. Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato l’uomo poco dopo il tentativo di furto aggravato. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato.

La polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 20 anni, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di tentato furto aggravato.Intorno alle ore 20 di ieri, mercoledì 11 marzo, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta presso un noto centro commerciale, in quanto personale della vigilanza privata aveva sorpreso un giovane, all'interno del supermercato, prelevare della merce dagli scaffali e occultarla sulla sua persona, per poi dirigersi verso l'uscita senza acquisti. Nella mattinata di oggi, giovedì 12 marzo, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l'arresto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati Fumo tra scaffali e negozi. Principio di incendio nel centro commerciale: evacuata tutta la strutturaUn principio d’incendio ha creato apprensione ieri pomeriggio all’interno del polo commerciale della Mirandolina: intorno alle 13. Al centro commerciale con la droga. Eroina e contanti nello zainetto. Pusher di 42 anni finisce in manetteUn controllo di routine si è trasformato in un’operazione antidroga in uno dei luoghi più frequentati della città. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fa incetta di prodotti tra gli scaffali... Discussioni sull' argomento Pioggia di medaglie d'oro, gli atleti veneti fanno incetta di successi ai mondiali per trapiantati; Yoseikan fa incetta di medaglie tricolori nella Kick Boxing; Metropolitan Karate Brindisi fa incetta di podi al Trofeo Due Mari - seconda tappa; Campionati Italiani Master Indoor di Nuoto Artistico: la Busto Nuoto Sincro fa incetta di medaglie. L'Accademia Olearia fa incetta di premi al WineHunter 2025L’Accademia Olearia di Alghero ottiene un nuovo e prestigioso riconoscimento nel panorama dell’agroalimentare italiano: ben otto prodotti sono stati premiati con il WineHunter Award 2025, sigillo di ... unionesarda.it Caffè Affari (ristretto) - le cose da sapere prima dell'apertura dei mercati con @gualtiero_lugli: Mercati, ancora vendite Petrolio in volata, toccati i 100 dollari Generali chiude un 2025 da record Leonardo fa incetta di ordini e alza il dividendo Il gruppo Ti x.com Incetta di medaglie per Matteo Santucci e Massimo Rinaldi ai Giochi Nazionali Invernali Special Olympics Italia https://www.sabiniatv.it/incetta-di-medaglie-per-matteo-santucci-e-massimo-rinaldi-ai-giochi-nazionali-invernali-special-olympics-italia - facebook.com facebook