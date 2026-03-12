Il Gran Premio di Cina di Formula 1 si svolgerà domenica 15 marzo e sarà trasmesso in diretta su TV8. La corsa, seconda tappa del Campionato 2026, avrà inizio alle ore 8:00 in Italia. Gli appassionati potranno seguire l’evento in chiaro, con gli orari di partenza ufficiali comunicati per la giornata di gara.

Il Gran Premio di Cina di F1 si terrà domenica 15 marzo. La seconda gara del Mondiale 2026 inizierà alle ore 8:00 europee. Attenzione però, sarà un weekend lungo, poichè comprende anche una Sprint, che avrà luogo alle ore 4:00 italiane di sabato 14. Pertanto, questo significa che avremo ben due sessioni di qualifica. La prima, che farà fede per la griglia di partenza della Sprint, avrà luogo alle 8:30 di venerdì 13. Quindi si ripartirà da zero, per stabilire lo schieramento del GP domenicale, alle ore 8:00 nostrane di sabato 14. Si correrà per la diciannovesima volta a Shanghai. O meglio, a Jiading, situato nei sobborghi della megalopoli cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1 su TV8, GP Cina 2026: gli orari in chiaro del fine settimana

Articoli correlati

Leggi anche: F1 su TV8, GP Australia 2026: orari in chiaro da venerdì a domenica

F1 su TV8 oggi, GP Australia 2026: orario differita in chiaro 7 marzoLe qualifiche del Gran Premio d’Australia 2026 di F1 si disputeranno sabato 7 marzo dalle ore 6:00 alle 7:00 italiane.

Contenuti utili per approfondire F1 su TV8 GP Cina 2026 gli orari in...

Temi più discussi: Orari TV GP Cina 2026: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - Formula 1; F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Cina; F1 GP Cina 2026 a Shanghai: Orari TV, diretta Sky e differita TV8; Le info, gli orari e le dirette TV del GP della Cina 2026 di F1, dove tornerà la Sprint Race.

Orari GP Cina 2026: La diretta TV su Sky Sport F1 e differita TV8 a ShanghaiF1 GP Cina 2026, orari TV e diretta su Sky e TV8. A che ora la seconda gara della stagione di F1, tantissime incertezze a Melbourne ... f1ingenerale.com

F1 | Orari TV GP Cina: la programmazione su Sky, NowTV e TV8Dopo Melbourne, il Circus si sposta a Shanghai per il secondo appuntamento stagionale. Scopriamo tutti gli orari tv del GP di Cina 2026 di F1. tuttotek.it

Se un terzo della crescita economica mondiale proviene dalla Cina, vale la pena comprenderne bene il contesto prima di interagire con il management locale. Tre fattori fondamentali spiegati da Alfonso Emanuele De Leon, Partner di FA Hong Kong consultin - facebook.com facebook

Cina, l'export dalla Puglia raggiunge quota 130 milioni: «Una Regione vista come dinamica» x.com