Ezio Greggio Figli | Chi Sono E Che lavoro Fanno!

Ezio Greggio ha due figli, Giacomo e Gabriele, nati dalla relazione con Isabel Bengochea. Giacomo lavora nel settore della finanza internazionale, mentre Gabriele si occupa del mondo del cinema e partecipa al Montecarlo Film Festival. Entrambi seguono percorsi professionali distinti e sono spesso menzionati in relazione alla carriera del padre.

Al matrimonio con l'ex moglie Isabel Bengochea non potevano mancare loro: Giacomo e Gabriele, i due figli di Ezio Greggio, nati rispettivamente nel 1991 e nel 1994. Due percorsi diversi, due personalità distinte, ma un legame fortissimo con un cognome che pesa e allo stesso tempo brilla nel panorama dello spettacolo italiano. Due strade, un solo cognome: chi sono davvero Giacomo e Gabriele Greggio. Mentre Ezio Greggio si prepara a tornare in prima serata al timone di Striscia La Notizia, in onda su Canale 5 dalle 21:40, l'attenzione si accende anche sulla sua famiglia.

