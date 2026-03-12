Export la crescita straordinaria legata al prezzo dell' oro e la moda che alza la testa

Le esportazioni della provincia di Arezzo nel 2025 hanno superato i 18,5 miliardi di euro, secondo i dati provvisori dell’Istat. La crescita è stata influenzata dall’aumento del prezzo dell’oro e dal settore moda, che ha visto un rilancio significativo. Questi numeri riflettono un incremento rispetto agli anni precedenti e coinvolgono vari comparti industriali della regione.

I dati del quarto trimestre del 2025. Guasconi: "Arezzo conferma la sua posizione di seconda provincia della Toscana per fatturato proveniente da attività di export con il 24,3% sul totale regionale" Le esportazioni della provincia di Arezzo, sulla base dei dati provvisori pubblicati dall'Istat, si sonoattestate nel 2025 a oltre 18,5 miliardi di euro."Con la diffusione dei dati relativi al quarto trimestre dello scorso anno che evidenziano, per laprovincia di Arezzo, un valore dei flussi verso l'estero pari a circa 6 miliardi e 134 milioni di euro -commenta Massimo Guasconi presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e diUnioncamere Toscana – è possibile avere il quadro definitivo dell'export aretino per l'intero 2025.