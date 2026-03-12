Expo Tirreno 2026 | Scalea diventa cuore del turismo

La settima edizione di Expo Tirreno si svolgerà a Scalea, dove l’evento aprirà ufficialmente domenica alle 11:00. La manifestazione si concentrerà sui settori dell’ospitalità e della ristorazione, attirando operatori e visitatori interessati a queste filiere. La città si prepara ad accogliere i partecipanti con una cerimonia di inaugurazione che si terrà alla mattina.

La settima edizione di Expo Tirreno si prepara a trasformare Scalea nel cuore pulsante della filiera dell’ospitalità e della ristorazione, con l’inaugurazione ufficiale prevista per domenica alle ore 11:00. Sabato pomeriggio, una conferenza stampa alla Biblioteca Comunale presenterà ufficialmente l’evento che vede la Riviera dei Cedri come protagonista assoluta. Questa iniziativa non è solo una fiera commerciale, ma un progetto strutturato dalla rete di operatori locali, in particolare dal Consorzio ECOtur e dall’associazione ARCA, uniti da partner strategici come il GAL Riviera dei Cedri e l’ITS Elaia Academy. L’obiettivo dichiarato è creare una rete solida tra imprese, professionisti e istituzioni per valorizzare le produzioni identitarie del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

