Ex Inter Bobo Vieri si è operato | il motivo e le sue condizioni

L'ex attaccante Christian Vieri ha annunciato sui social di essersi sottoposto a un intervento chirurgico di piccola entità. Ha spiegato ai follower di aver affrontato questa operazione, senza fornire dettagli su motivazioni o condizioni specifiche. La comunicazione è arrivata tramite un post, in cui ha condiviso le sue recenti vicende mediche.

Bobo Vieri. L’ex attaccante Christian Vieri ha raccontato ai propri follower sui social di aver affrontato un piccolo intervento chirurgico. L’ex bomber dell’ Inter, che si avvicina ai 53 anni, ha condiviso su Instagram una foto direttamente dal letto d’ospedale, mostrando il camice, il braccialetto medico e una cannula applicata alla mano. Nello scatto pubblicato nelle sue storie, Vieri ha voluto rassicurare immediatamente i fan sulle sue condizioni. Con il braccio alzato e il segno della vittoria con la mano, l’ex centravanti ha scritto: “ E anche questa è andata! “, spiegando poi nel dettaglio il motivo dell’operazione: “ Tolto un ossicino che andava in giro per il mio ginocchio! “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Australian Open, Berrettini si ritira: il motivo e le sue condizioni

Leggi anche: Infortunio Di Lorenzo: il capitano del Napoli verrà operato al piede sinistro! La decisione ufficiale e le sue condizioni

VIERI, BROCCHI E LA STORIA DELLA CAMOMILLA

Tutto quello che riguarda Bobo Vieri

Temi più discussi: Vieri attacca: Infortuni? Le altre fanno scenate, li ha l’Inter tutti zitti: come mai?; È stato condannato Mauro Russo (l'ex socio di Maldini e Vieri, estranei alla vicenda); Vieri: Mano di Ricci? Per me è rigore, non è attaccato al corpo: mi sembra largo; Vieri: Con Pio in area devi crossare! Chi è che critica Lautaro? Gente di calcio? No.

BOBO VIERI Bobo Vieri operato al ginocchio: «E anche questa è andata»In una foto pubblicata dal letto d’ospedale, con camice, braccialetto e ago-cannula, Vieri mostra il pollice alzato e il braccio alzato ... statoquotidiano.it

Bobo Vieri in ospedale, l'operazione e la foto dal lettino: «E anche questa è andata». Cosa è successoBobo Vieri ha subito un'operazione e ha voluto condividere l'esperienza con i propri follower su Instagram. L'ex calciatore, quasi 53enne, ha pubblicato una foto che lo ritrae in un letto di ospedale ... leggo.it

Rompipallone.it. . Certo che di Vieri avevano paura proprio tutti... tranne uno! Bobo, Brocchi e l'incredibile aneddoto della camomilla: lo sapevate Il racconto di Cristian Brocchi nel corso di "Che Calcio Dici", il nuovo format di RompiPallone @cann - facebook.com facebook

Bobo Vieri: “Leao o Esposito, è derby da attaccanti davanti agli occhi del mondo” x.com