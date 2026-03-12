Ex Delfinario | lavori fermi chiusura fino al 2027

I lavori di riqualificazione dell’ex Delfinario sono attualmente fermi e la struttura rimarrà chiusa anche nel 2026. La chiusura prolungata significa che l’area non sarà accessibile durante questa estate, protraendosi fino al 2027. La situazione riguarda la sospensione delle attività e l’interruzione dei lavori di ristrutturazione, che hanno causato la temporanea chiusura del sito.

Un'ennesima estate si preannuncia senza l'ex Delfinario, con i lavori di riqualificazione bloccati e la struttura destinata a rimanere chiusa anche nel 2026. Il Club Nautico e la Fondazione Cetacea hanno già investito circa 130 mila euro ma attendono ancora il via libera definitivo per ripartire, puntando al 2027 per l'inizio effettivo dei cantieri. L'attesa si protrae non per mancanza di volontà degli enti gestori, bensì a causa di complessità burocratiche legate al nuovo piano spiaggia che deve essere approvato dal Comune prima di poter procedere. La situazione è descritta come uno stallo temporaneo in cui le parti coinvolte cercano di definire gli aspetti urbanistici necessari per sanare la struttura senza dover demolire elementi chiave come la torretta dell'ascensore o le rampe d'accesso per i disabili.