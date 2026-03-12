Ex Crastan le prime ruspe Spazio a uffici e negozi

Sono iniziati martedì i lavori di demolizione delle strutture dell’ex fabbrica Crastan di via Primo maggio. Le ruspe sono già in azione e i lavori dureranno circa tre mesi. L’intervento riguarda le parti dell’edificio che non fanno parte del progetto di riqualificazione. Durante questo periodo, sono previste operazioni di demolizione e rimozione delle strutture obsolete.

Sono iniziati martedì, e proseguiranno per i prossimi tre mesi, i lavori di demolizione delle strutture che non rientrano nel progetto di riqualificazione dell'ex fabbrica Crastan di via Primo maggio. L'idea è quella di trasformare tutto il complesso dell'ex fabbrica storica di caffè ed orzo in un polo multifunzionale contemporaneo. Al piano terra è prevista una parte commerciale in 1.500 metri quadrati, con uno spazio dedicato ad una media struttura di vendita. Al primo e secondo piano sono previsti uffici ed ambienti ad uso direzionale, garantendo una fruizione continua dell'edificio durante l'arco della giornata. Verrà realizzata una rampa di collegamento con la Tosco Romagnola e una rotando all'incrocio tra via Primo maggio, via Carducci e via Pisana.