Eventi a Napoli appuntamenti da non perdere da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2026

A Napoli, da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2026, si svolgono numerosi eventi tra visite guidate, spettacoli teatrali, mostre, concerti e aperture di musei. La città ospita anche proiezioni cinematografiche con le ultime uscite e altre iniziative culturali distribuite in vari luoghi. Questo fine settimana offre una vasta gamma di appuntamenti per residenti e visitatori.

Scopri tutti gli eventi nel weekend da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2026 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti e le ultime novità del cinema. Al Vulcano Buono di Nola fine settimana ad alto contenuto artistico e musicale. Venerdì 13 marzo alle ore 17.00 è in programma il firmacopie del CDLP "Calcinacci" di Filippo Uttinacci in arte Fulminacci, in concomitanza con l'uscita dell'album. L'appuntamento è nella Sala 2 del "The Space Cinema" all'interno del Vulcano Buono. The Easter Garden – Il Giardino di Pasqua, l'evento primaverile pensato per famiglie e bambini che aprirà le porte dal 6 marzo al 6 aprile 2026 negli spazi della Mostra d'Oltremare.