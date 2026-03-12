Europa League oggi l’euroderby tra Bologna e Roma | dove vederla e probabili formazioni

Oggi alle 18 al Dall’Ara si disputa l’euroderby tra Bologna e Roma, match valido per gli ottavi di finale di Europa League. La partita vede di fronte due squadre italiane in una sfida diretta e ad alta tensione. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le due squadre si preparano per la sfida che si svolge in Italia. L’incontro sarà visibile in diretta televisiva e in streaming.

Euroderby tutto italiano fra Bologna e Roma oggi negli ottavi di finale di Europa League. Al Dall'Ara, alle 18.45, si sfidano Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini in un match che promette grande spettacolo. L'urna di Nyon ha decretato già nel primo turno della fase a eliminazione diretta una sfida tra due connazionali, eliminando di fatto, la possibilità che entrambe le squadre arrivino in fondo al torneo. Le squadre vengono da un momento totalmente diverso: il Bologna ha quasi come unico obiettivo stagionale l'Europa League, visto il netto distacco in Serie A dalle posizioni che valgono un posto nelle coppe. La Roma invece, viene da un piazzamento positivo in campionato, dove si trova a pari punti (51) con il Como al quarto posto, nonostante la sconfitta nell'ultimo turno fuori casa contro il Genoa.