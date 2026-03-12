Europa League la Roma riprende il Bologna | a Bernardeschi risponde Pellegrini

Nella partita di Europa League, la Roma affronta il Bologna e alla fine del primo tempo il punteggio è invariato. Bernardeschi e Pellegrini sono i protagonisti principali, con il primo che segna per la Roma e il secondo che risponde per il Bologna. Le due squadre si sono affrontate senza riuscire a trovare la rete decisiva nel corso dei primi 45 minuti.

Le ultime due italiane in Europa League ci mettono un tempo prima di sfidarsi a viso aperto ma non riescono ad andare oltre al pareggio. Dopo un primo tempo davvero soporifero, il Bologna riesce a trovare la rete del vantaggio con uno dei migliori in campo. Bernardeschi approfitta del buon lavoro di Rowe per infilare il pallone alle spalle di Skorupski con uno splendido tiro a giro. L'undici di Italiano sfiora il raddoppio con un colpo di testa di Pobega ma Gasperini indovina la mossa giusta inserendo Pellegrini nel finale. Dopo i due pali di Malen, è proprio l'ex capitano giallorosso a ribadire in porta un tiro dell'olandese deviato da Freuler.