Europa League Bologna-Roma 1-1 | Pellegrini risponde a Bernardeschi

Nella serata di giovedì si è disputata la partita tra Bologna e Roma, terminata con un punteggio di 1-1. Pellegrini ha segnato per la Roma, mentre Bernardeschi ha risposto per il Bologna. La squadra felsinea ha mostrato miglioramenti nel gioco e nella resistenza atletica, ma non è riuscita a sfruttare le occasioni per ottenere i tre punti. La partita si è conclusa con un pareggio che lascia alcuni rimpianti.

Un gol per parte ma tanti rimpianti per il Bologna che non riesce a capitalizzare in una serata in cui è sembrato ritrovare certezze sul piano del gioco e della tenuta atletica. Termina 1-1 il primo atto del derby italiano d'Europa League con la Roma; risultato che rischia di avvantaggiare i giallorossi in vista del ritorno in casa il 19 marzo. Ma, da qui a una settimana, gli uomini di Gasperini dovranno superare le incertezze delle ultime uscite, a partire da una fase difensiva meno efficace del solito, cui si aggiungono i soliti problemi in attacco e poca brillantezza da un punto di vista fisico. Al pronti via Vincenzo Italiano affida il centro dell'attacco a Castro, affiancato da Bernardeschi e Rowe.