Durante la fiera internazionale Mipim a Cannes, Eur spa ha annunciato un piano di investimenti di oltre 100 milioni di euro, da destinare alla riqualificazione e all'espansione dell’area Eur nel corso dei prossimi tre anni. L’azienda ha presentato dettagli sui progetti e sui tempi di realizzazione, offrendo così un quadro chiaro delle iniziative previste.

Nel cuore della fiera internazionale Mipim a Cannes, l’Eur spa ha delineato un piano strategico per i prossimi tre anni che prevede un investimento totale superiore ai 100 milioni di euro. Claudio Carserà, amministratore delegato dell’azienda, ha confermato che questa somma sarà ripartita equamente tra la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente e lo sviluppo del polo congressuale e turistico di Roma. L’intervento si concentra su due assi fondamentali: oltre 50 milioni saranno dedicati alla valorizzazione degli immobili gestiti, mentre un’altra quota pari verrà destinata al potenziamento delle strutture eventi e turismo. Il manager ha inoltre accennato a un progetto specifico riguardante l’area ex Velodromo, una riqualificazione importante che vedrà la sua presentazione ufficiale nell’anno successivo a questa data. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eur: 100 milioni in 3 anni per riqualificare e espandere

Articoli correlati

MIPIM. Claudio Carserà, EUR SpA: “Investimenti e valorizzazione del portafoglio immobiliare per oltre 100 milioni nei prossimi tre anni”"Quest’anno EUR SpA ha deciso di partecipare al MIPIM per presentare la propria realtà al mercato internazionale del real estate.

Leggi anche: Gasbarra, Eur Spa: 1° gennaio concerto di Capodanno alla Nuvola per i 90 anni di Eur

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Eur 100 milioni in 3 anni per...

Temi più discussi: Sparkasse, collocato bond da 100 milioni di euro con cedola al 3,75%; Round da oltre 100 milioni di euro per la fintech Rent2Cash; Rent2Cash chiude un maxi round da 100 milioni di euro. I progetti nel futuro della startup degli affitti; Racing Bulls presenta in Regione un progetto da oltre 64 milioni di euro, a Faenza previsti 100 nuovi posti di lavoro.

Eur al Mipim, 'Investimenti del portafoglio immobiliare per 100 milioni in 3 anni'Carserà, 50 milioni dedicati allo sviluppo e al potenziamento del polo congressuale ... msn.com

Sanità, al Piemonte 9,5 miliardi di euro: 100 milioni in più rispetto al 2024A Roma si è riunito il Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo. L'organismo del Governo ha approvato il riparto del Fondo sanitario nazionale tra le Regioni ... rainews.it

MIPIM. Claudio Carserà, EUR SpA: “Investimenti e valorizzazione del portafoglio immobiliare per oltre 100 milioni nei prossimi tre anni” x.com

Le #Borse europee chiudono in calo per i timori di un conflitto prolungato, non basta a rassicurarle la decisione dell'agenzia internazionale dell'energia di attingere alle riserve di petrolio. E il #greggio riprende a salire - facebook.com facebook