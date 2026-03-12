Etro | addio De Vincenzo cambia il capitale

Marco De Vincenzo ha lasciato il suo ruolo di direttore creativo di Etro, dopo quasi quattro anni di lavoro. La decisione segna la fine del suo incarico all’interno dell’azienda, che ha così cambiato il proprio team di design. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’azienda stessa, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

Marco De Vincenzo ha concluso il suo percorso alla guida creativa di Etro, lasciando l'azienda storica dopo una collaborazione durata quasi quattro anni. L'annuncio ufficiale è stato reso noto subito a seguito della sfilata della collezione donna presentata durante la Milano Fashion Week di febbraio 2026. La decisione, presa di comune accordo tra le parti, segna l'inizio di una nuova fase strategica per il marchio, ora interamente controllato da capitali esterni. Il distacco non è un evento isol . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Etro: addio De Vincenzo, cambia il capitale Articoli correlati Leggi anche: Etro cambia tutto: fuori la famiglia, ora anche Marco De Vincenzo Marco De Vincenzo lascia Etro: l’addio dopo l’ultima sfilata alla Milano Fashion WeekEra una notizia già nell’aria da molti mesi tra gli addetti ai lavori, un’indiscrezione insistente che nei corridoi del fashion system attendeva solo... Contenuti utili per approfondire Etro addio De Vincenzo cambia il... Discussioni sull' argomento Il nepotismo? Se non lo si sa gestire, porta più infelicità che benefici: parla Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci; Qualsiasi abito che mostra il corpo vende: la moda ai tempi dell’Ozempic. Addio inclusività, in passerella sfilano capi pensati per ostentare la magrezza. Marco De Vincenzo lascia Etro: l’addio dopo l’ultima sfilata alla Milano Fashion WeekIl designer lascia la direzione creativa della maison dopo quasi quattro anni. L'uscita coincide con i recenti mutamenti societari del brand. ilfattoquotidiano.it Marco De Vincenzo lascia la direzione creativa di EtroDopo quattro anni e di comune accordo Etro e Marco De Vincenzo separano le loro strade: quello percorso insieme è stato un viaggio incredibile ... vogue.it Etro, Marco De Vincenzo lascia la direzione creativa x.com Un addio dopo 4 anni: Marco De Vincenzo lascia Etro https://vogueitalia.visitlink.me/DiHU5G - facebook.com facebook