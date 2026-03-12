ETH | 1 watt batte i giganti da 30 MW

Un piccolo dispositivo delle dimensioni di un palmo ha superato le prestazioni di strutture che utilizzano trentamila kilowatt di energia. La tecnologia ETH dimostra che un watt può competere con sistemi molto più potenti. Questa scoperta mette in evidenza come le innovazioni di dimensioni contenute possano avere un impatto sorprendente nel campo energetico. I dettagli sul funzionamento del dispositivo sono stati resi noti oggi.

Un dispositivo delle dimensioni di un palmo ha sfidato le strutture colossali che consumano trentamila kilowatt. Il team dell’ETH Zurich, guidato da Alexander Barnes, ha realizzato un magnete superconduttore capace di generare tra 38 e 42 Tesla con meno di un watt di potenza. L’invenzione si basa su nastri ceramici REBCO avvolti in bobine sottili, ottenuti dopo aver testato oltre 150 prototipi seguendo una filosofia di fallimento rapido. L’obiettivo è rendere la spettroscopia NMR accessibile a laboratori più piccoli, pur rimanendo aperte sfide sull’uniformità del campo magnetico prima di un’applicazione su larga scala. La rivoluzione della miniaturizzazione estrema. 🔗 Leggi su Ameve.eu

