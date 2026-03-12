Esplosione dopo l' accensione della luce | è morto Frank D' Amato

Un'esplosione causata dall’accensione di una luce ha provocato la morte di un meccanico di Forino. L’uomo, ricoverato all’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, è deceduto nelle ultime ore dopo essere stato gravemente ustionato. La vicenda riguarda una bombola di gas che ha causato l’incidente, avvenuto alcuni giorni fa.

È morto Frank D'Amato, meccanico di Forino, in provincia di Avellino. L'uomo è deceduto nelle scorse ore presso l'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da diversi giorni a causa delle gravissime ustioni riportate in seguito all'esplosione di una bombola di gas avvenuta nella sua abitazione, come scrive AvellinoToday.it. La tragedia si era consumata nel primo pomeriggio del 2 marzo, in via Forno. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era appena rientrato a casa quando, accendendo la luce, si sarebbe innescata la deflagrazione — verosimilmente provocata da un'elevata concentrazione di gas nell'ambiente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Lutto a Forino per la scomparsa di Frank D'AmatoSi è spenta ogni speranza per Frank D'Amato, 55 anni, meccanico molto conosciuto e stimato nella comunità di Forino, in provincia di Avellino.

