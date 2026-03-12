Esplode un bancomat a Vallata l' intervento dei Vigili del Fuoco

Questa mattina alle 6:00, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Vallata, in Corso Kennedy, su richiesta dei Carabinieri, dopo un’esplosione presso lo sportello bancomat. La squadra proveniva dal Distaccamento di Bisaccia e ha operato sul posto per gestire la situazione. L’incidente ha causato danni all’area circostante, senza riportare notizie di feriti.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno effettuato le verifiche di sicurezza dell’area interessata e dei locali dell’istituto di credito. Nel corso dei controlli è stata rinvenuta un’ulteriore carica esplosiva artigianale inesplosa. In via precauzionale è stata quindi effettuata l’inibizione dell’area circostante e predisposto un piano di evacuazione nelle immediate vicinanze, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Sul posto è presente anche personale sanitario. Per le operazioni di competenza relative alla carica inesplosa è atteso l’intervento degli artificieri. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Incendio su Autostrada A16, autoarticolato in fiamme a Vallata: intervento dei Vigili del FuocoNel pomeriggio di oggi, 05 gennaio 2026, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, al km 104+250 in...

Rifiuti vanno a fuoco, l'intervento dei Vigili del FuocoDurante la mattinata di oggi, sabato 17 gennaio, i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Porto a Galzignano Terme, per domare un incendio...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Esplode un bancomat a Vallata...

Temi più discussi: Forte boato in città, le case che tremano e la gente in strada: soccorsi sul posto. E' giallo; Lioni, assalto esplosivo al bancomat nella notte; Esplode il bancomat a Montenero. Il boato avvertito fino a San Salvo; Valmontone - Assalto nella notte, esplode il bancomat.

Roma sotto choc, banda fa esplodere un bancomat a ValmontoneIn corso le indagini dei carabinieri della stazione di Valmontone e della compagnia di Colleferro ... affaritaliani.it

Roma: fanno esplodere bancomat a Valmontone e scappano con bottino, indagini in corsoAssalto notturno a un bancomat a Valmontone: esplosione e fuga con bottino. Indagini in corso da parte dei carabinieri. romadailynews.it

In via Nino Bixio l'intervento di una squadra di vigili del fuoco del Comando di Brindisi facebook

Scudo d’acqua. Getto d’acqua nebulizzato ad ampio raggio: protegge i #vigilidelfuoco durante il soccorso, ma può essere utilizzato anche a difesa di una struttura situata in prossimità di un incendio #lidoveserve #addestramentiquotidiani x.com