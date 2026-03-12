Esplode un bancomat a Vallata l' intervento dei Vigili del Fuoco

Questa mattina alle 6:00, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Vallata, in Corso Kennedy, su richiesta dei Carabinieri, dopo un’esplosione presso lo sportello bancomat. La squadra proveniva dal Distaccamento di Bisaccia e ha operato sul posto per gestire la situazione. L’incidente ha causato danni all’area circostante, senza riportare notizie di feriti.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno effettuato le verifiche di sicurezza dell’area interessata e dei locali dell’istituto di credito. Nel corso dei controlli è stata rinvenuta un’ulteriore carica esplosiva artigianale inesplosa. In via precauzionale è stata quindi effettuata l’inibizione dell’area circostante e predisposto un piano di evacuazione nelle immediate vicinanze, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Sul posto è presente anche personale sanitario. Per le operazioni di competenza relative alla carica inesplosa è atteso l’intervento degli artificieri. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

