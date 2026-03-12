Escursionismo arrivano i ' Sentieri della Memoria Partigiana'

Il Comune di Campomorone annuncia l'apertura dei 'Sentieri della Memoria Partigiana' in vista della commemorazione dell’Eccidio di Cravasco prevista per domenica 15 marzo. Sono stati realizzati nuovi percorsi escursionistici che collegano aree naturali a punti di interesse storico e manufatti legati al passato partigiano. L’iniziativa mira a offrire un’esperienza tra natura e memoria attraverso diversi itinerari.

In occasione della commemorazione dell'Eccidio di Cravasco, domenica 15 marzo prossimo, saranno inaugurati dal Comune di Campomorone Questi sentieri uniscono in un tracciato ideale i tre percorsi che collegavano i paesi di Cravasco, Pietralavezzara e Isoverde quando esistevano solo vie percorribili a piedi. Con la proposta di questi tre itinerari, collegati tra loro e intitolati ‘Sentiero della Libertà’, ‘Sentiero della Iuta’ e ‘Sentiero Verde della Memoria’ (in memoria dei Martiri di Cravasco), si vuole creare un circuito che ricordi agli escursionisti le vicende e la storia della nostra valle, rappresentando un’opportunità di riscoperta del nostro territorio e unendo la bellezza naturale con la storia locale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

