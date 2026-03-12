Errani-Paolini rimonta da numero 1 | battute Guo Mladenovic e semifinale conquistata

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il match di doppio al WTA 1000 di Indian Wells, superando Hanyu Suo e Kristina Mladenovic in tre set. Dopo aver perso il primo parziale 4-6, sono riuscite a rimontare e chiudere 7-5, 10-6 in un'ora e 49 minuti di gioco, conquistando così l'accesso alla semifinale.

Una partita piena di strappi, con tanti break e qualche passaggio a vuoto al servizio, risolta però con lucidità nei momenti in cui contava davvero Le azzurre partono col piede giusto in risposta e trovano immediatamente il break, dando l'impressione di poter comandare. Il problema, però, è la gestione dei propri turni di battuta: Suo e Mladenovic rispondono profondo, tolgono ritmo e costringono Errani-Paolini a giocare spesso "in difesa".

