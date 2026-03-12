Errani e Paolini | rimonta epica match point annullato

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato la semifinale del BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells dopo aver vinto al tie-break contro Guo Hanyu e Kristina Mladenovic, annullando un match point nel corso della partita. La coppia italiana ha dimostrato determinazione, portando a casa la qualificazione in un match avvincente. La sfida si è conclusa con la loro vittoria, consolidando la loro presenza nel torneo.

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno raggiunto la semifinale del BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells, superando al tie-break Guo Hanyu e Kristina Mladenovic. La coppia azzurra ha annullato un match point decisivo per poi vincere il set finale con punteggio 4-6, 7-5, 10-6. Questa vittoria proietta le due atlete verso l’incontro contro Katerina Siniakova e Taylor Townsend, dove è in palio anche la possibilità di raggiungere la seconda posizione nel ranking mondiale. La dinamica dell’incontro ai quarti di finale è stata segnata da una rimonta che ha trasformato una situazione di svantaggio in un trionfo tattico. Le fonti indicano che la coppia cinese-francese ha dominato l’apertura, portandosi sul 3-0 nel secondo set con un doppio break che sembrava sigillare la partita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

