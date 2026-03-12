Errani e Paolini la spuntano al match tie-break a Indian Wells! Battute Guo Mladenovic e c’è la semifinale

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il match tie-break contro Guo e Mladenovic, assicurandosi un posto in semifinale al torneo WTA1000 di Indian Wells. Le due tenniste italiane hanno conquistato la vittoria dopo aver superato il set decisivo e ora si preparano per le prossime sfide sulla pista americana.

Sara Errani e Jasmine Paolini proseguono la loro avventura nel WTA1000 di Indian Wells. Le teste di serie n.1 del tabellone di doppio si sono imposte sulla coppia formata da Hanyu Guo e Kristina Mladenovic con il punteggio di 4-6 7-5 10-6 in 1 ora e 49 minuti di gioco. È stata una partita complicata per le giocatrici italiane, non sempre efficaci nella gestione dei turni di battuta. Tuttavia, alla lunga, la loro maggiore capacità di leggere le situazioni di gioco ha fatto la differenza, permettendo loro di staccare il pass per la semifinale. Errani e Paolini sfideranno nel penultimo atto la solida coppia composta da Katerina Siniakova e Taylor Townsend, teste di serie n.