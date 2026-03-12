Un elettore di destra ha deciso di votare Sì alla riforma della Costituzione sulla separazione delle carriere dei magistrati, ma ha cambiato idea dopo aver ascoltato un intervento di un rappresentante di sinistra che ha definito

di Antonio Scalavino Sono un elettore di destra, mediamente informato e convinto sostenitore della riforma della Costituzione per la separazione delle carriere dei magistrati. Ho votato per Meloni e sono soddisfatto del suo governo. Beh. magari non proprio soddisfatto. In campagna elettorale c’erano state alcune promesse che mi avevano entusiasmato: far pagare le tasse sugli extra profitti alle banche, per esempio; tagliare le accise sui carburanti, abbassare le tasse a tutti e chiudere i porti contro l’invasione degli extra comunitari. Per non parlare della cancellazione della legge Fornero. Vabbè proprio tutto non si poteva fare. Però adesso “spezzeremo le reni” alle toghe rosse che continuano a perseguitare le persone per bene come la Santanchè. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ero deciso a votare Sì poi un incubo rosso mi ha convito a non rischiare: No alla riforma Nordio!

Articoli correlati

Referendum, Meloni: “Chi è d’accordo con la riforma Nordio vada a votare, noi la nostra parte l’abbiamo fatta. Poi non ci si lamenti”“Se non ci riusciamo stavolta a riformare la giustizia, non avremo un’altra occasione.

Leggi anche: Rocco Maruotti (Anm) accosta i fatti di Minneapolis alla riforma della giustizia, poi si scusa. Nordio: "Inadeguato"

Perché una persona di sinistra dovrebbe votare Sì alla riforma della giustizia

Altri aggiornamenti su Ero deciso

Discussioni sull' argomento Perché ho deciso che non voterò né Sì né No al referendum sulla giustizia; Interporto, il piano passa ma in Provincia la maggioranza si spacca ancora; Perché ho deciso che non voterò né Sì né No al referendum sulla giustizia.

“Lo dicevo al papà: a tennis non gioco. Allora non ne volevo sapere. Poi è successo qualcosa. E ho un ricordo preciso e netto di quell'istante. A 11 anni ho deciso: bene, gioco. Ero gracilino. Tenevo la racchetta in mano come fosse una clava. A volte anche co - facebook.com facebook

#Crosetto a Dubai (in missione per conto di Dio) «Ero a Dubai perché avevo deciso di concedermi un periodo di ferie»! «Ero a Dubai anche per incontri istituzionali»! «Sono andato lì per mettere in salvo la mia famiglia in pericolo»! «Sono andato lì perché non x.com