ERG | 150 milioni in dividendi la famiglia Garrone incassa

Il gruppo industriale ERG, con sede a Genova, ha annunciato i risultati dell’anno fiscale 2025. L’azienda ha registrato un utile netto consolidato di 155 milioni di euro e ha deciso di distribuire 150 milioni di euro in dividendi, equivalenti a un euro per azione. La famiglia Garrone, azionista di maggioranza, riceverà una quota significativa di questa distribuzione.

Il gruppo industriale ERG, con sede a Genova, ha chiuso l'anno fiscale 2025 registrando un utile netto consolidato di 155 milioni di euro e proponendo un dividendo di un euro per azione. Questa decisione del Consiglio di Amministrazione porterà alla distribuzione di circa 150 milioni di euro, una somma che si rifletterà direttamente nei conti della famiglia Garrone attraverso la catena di controllo SQ Renewables S.p.A. I dati finanziari confermano la solidità del bilancio, mostrando un margine operativo lordo adjusted stabile intorno ai 540 milioni e investimenti in calo rispetto all'anno precedente. La struttura proprietaria vede Garmon, holding dei Garrone e Mondini, detenere il 51% della società controllante, mentre il fondo IFM Investors possiede il restante 49%.