Erbil missile sulla base italiana | non ci sono feriti Tajani | Inaccettabile decidiamo atti da compiere

Un missile ha colpito una base italiana a Erbil, senza provocare feriti. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’attacco è inaccettabile e ha annunciato che si stanno valutando le misure da adottare. La base si trova in una zona vicina al confine, dove si mescolano vecchi jihadisti, milizie alleate ai pasdaran e altre forze.

Troppo vicino al confine, troppo vicino al covo dei vecchi jihadisti che nel nord dell'Iraq si mescolano a quelle milizie sempre pronte a dare man forte ai pasdaran ea quelle che invece vorrebbero avanzare per rovesciare il regime. E l'attacco temuto dal giorno in cui Stati Uniti e Israele hanno fatto scattare i raid contro l'Iran è arrivato ieri. Un ordigno potentissimo piombato nel compound di Camp Singara quando a Erbil era già buio: un drone, secondo le prime indagini, che ha centrato in pieno la base degli italiani. Un attacco diretto, non si sa se voluto o frutto di un errore nella scelta del bersaglio, che però trascina i nostri militari nel fronte più caldo del conflitto che sta infiammando il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

