erbil due droni colpiscono la base militare italiana

Nella serata di ieri, due droni hanno colpito la base militare italiana situata a Erbil, nel Kurdistan iracheno. L’attacco ha causato danni alla struttura, senza che siano stati segnalati feriti o ulteriori dettagli sulle conseguenze immediate. La base è utilizzata dall’esercito italiano e si trova in una regione spesso teatro di tensioni e operazioni militari.

Colpita da due droni la base militare italiana di Erbil nel Kurdistan iracheno. E' accaduto nella serata di ieri. L'esplosione ha provocato danni alle infrastrutture ma nessun italiano è rimasto ferito. Le fiamme sono state contenute rapidamente grazie all'intervento delle squadre antincendio della base. "Ferma condanna per l'attacco che ha subito la base italiana di Erbil. Ho appena parlato con l'Ambasciatore d'Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. A loro esprimo solidarietà e gratitudine per il quotidiano servizio alla Patria". Lo ha scritto sui social il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

