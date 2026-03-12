Equipe di Taormina opera a Enna una neonata di poco più di 600 grammi | intervento salvavita

Un'équipe di Taormina ha operato a Enna su una neonata di appena oltre 600 grammi, eseguendo un intervento di emergenza. La bambina, nata prematuramente, è stata sottoposta a un intervento salvavita che si è concluso con successo. L'intervento si è reso necessario a causa di complicazioni legate alla nascita prematura. La neonata si trova attualmente sotto stretta osservazione medica.

Una neonata di poco più di 600 grammi è stata sottoposta con successo a un intervento di cardiochirurgia pediatrica, nell’ ospedale Umberto I di Enna, per la chiusura del dotto di Botallo: un vaso sanguigno fetale che collega l’aorta all’arteria polmonare e che, in condizioni normali, si chiude spontaneamente poco dopo la nascita. L’operazione è stata eseguita lo scorso martedì dall’équipe medica del centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo "Bambino Gesù" dell’ ospedale San Vincenzo di Taormina, guidata dal primario di cardiochirurgia pediatrica Sasha Agati e da Ines Andriani. A completare il gruppo Enrico Iannace, primario di cardioanestesia pediatrica, e l’infermiera specializzata Concita Scalia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

