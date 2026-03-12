Dopo una rivelazione contenuta negli Epstein Files, si stanno effettuando ricerche nel ranch per trovare i corpi di due ragazze. Le autorità hanno avviato le indagini per verificare la presenza di eventuali vittime. Finora non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o sulle persone coinvolte. La ricerca dei resti prosegue nel tentativo di chiarire la situazione.

Continuano a far scalpore gli Epstein Files, i documenti raccolti durante il processo a Jeffrey Epstein, ricco finanziere di New York condannato nel 2008 per aver sfruttato sessualmente ragazze minorenni e poi arrestato di nuovo nel 2019 con le medesime accuse. Nel ranch di Epstein, che si è suicidato in carcere un mese dopo l’arresto, si stanno cercando i cadaveri di due ragazze che sarebbero morte dopo aver subito violenze estreme. Si cercano cadaveri di due ragazze nel ranch di Epstein Cosa si sa sulle due ragazze che sarebbero sepolte a Zorro Ranch La statua di Trump e Jeffrey Epstein Si cercano cadaveri di due ragazze nel ranch di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Epstein Files, si cercano cadaveri di due ragazze nel suo ranch: l'ipotesi della morte dopo violenze estreme

Articoli correlati

Epstein, corpi sepolti vicino al suo ranch in New Mexico: partono le indagini. «Sono i cadaveri di due ragazze»Nel silenzio delle colline del New Mexico, tra proprietà isolate e terreni sterminati, riaffiora l'ombra di Jeffrey Epstein.

Caso Epstein, perquisizioni nel ranch del miliardario: si cercano corpi di due ragazze uccise strangolateGli investigatori statunitensi hanno avviato una perquisizione dello Zorro Ranch, in Nuovo Messico, un tempo di proprietà di Jeffrey Epstein, dopo la...

Gli Epstein Files saranno uno degli scandali più gravi della nostra era

Altri aggiornamenti su Epstein Files

Temi più discussi: Cosa si nasconde davvero negli Epstein files?; Epstein Files: ecco tutte le personalità travolte dal maxi-scandalo pedofilia; Epstein Files, un attacco hacker nel 2023 ha compromesso le indagini dell'Fbi; Epstein Files: chi si è dimesso, chi è stato rimosso, chi è sotto indagine.

Il ranch dell’orrore (Zorro) in New Mexico: vi si cercano i cadaveri di due vittime di Jeffrey EpsteinSono sepolti qui i corpi di due vittime di Epstein, morte per strangolamento durante un rapporto sessuale violento? blitzquotidiano.it

Caso Epstein, perquisizioni nel ranch del miliardario: si cercano corpi di due ragazze uccise strangolateGli investigatori statunitensi hanno avviato una perquisizione dello Zorro Ranch, in Nuovo Messico, un tempo di proprietà di Jeffrey Epstein, dopo la ... fanpage.it

Il mondo, e Trump in particolare, trema per gli Epstein files Qui in Italia -e su quello che è ormai il principale giornale italiano, il @Corriere- quelli che sono citati negli Epstein files li intervistiamo Che razza di Paese siamo diventati x.com

Epstein Files, la guardia Tova Noel e i versamenti sospetti: cosa dicono le nuove carte del Dipartimento di Giustizia - facebook.com facebook