Episodio 3 | omicidio nello spogliatoio e segreti familiari

Il 13 marzo, su Atlantic e NOW, sarà trasmesso il terzo episodio di Avvocato Ligas, che approfondisce un caso di omicidio nello spogliatoio. In questa puntata vengono rivelati dettagli legati a un omicidio complesso e si esplorano segreti di famiglia legati alla vicenda. La narrazione si concentra sui fatti e sulle testimonianze raccolte nel procedimento.

Il 13 marzo, il terzo episodio di Avvocato Ligas andrà in onda su Atlantic e NOW, presentando un nuovo caso di omicidio complesso. La serie, primo legal drama originale della piattaforma, vede al centro Luca Argentero nei panni dell’avvocato Lorenzo Ligas. L’attenzione si sposta ora sulla vita privata del protagonista, dove emergono le dinamiche familiari con l’ex moglie e la figlia, aggiungendo profondità psicologica alla narrazione legale. Questa nuova puntata promette di smontare le apparenze investigative attraverso una chiave inedita per scoprire la verità dietro un corpo trovato nello spogliatoio. La complessità del caso dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Episodio 3: omicidio nello spogliatoio e segreti familiari Articoli correlati Vandalismo in campo: bombe carta distruggono spogliatoio, alliega gravità dell’episodioIl campo da calcio di Longano, a Sedico, è stato bersaglio di un nuovo raid di vandali. Leggi anche: Furto del monopattino e razzia nello spogliatoio: giovane in arresto