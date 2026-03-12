L’assessore Andrea Di Lucente ha annunciato che la Regione Molise ha deciso di bloccare le attività eoliche a Sant’Elia a Pianisi per proteggere il paesaggio locale. La decisione segue le discussioni in corso sulla costruzione di impianti eolici nella zona, con l’obiettivo di fermare il caos e tutelare l’ambiente. La questione riguarda direttamente le decisioni delle autorità regionali sul territorio.

La discussione sulle energie a Sant’Elia a Pianisi ha raggiunto un punto di svolta con l’intervento dell’assessore Andrea Di Lucente, che ha chiarito la posizione della Regione Molise. L’amministrazione regionale sta lavorando per rispettare gli obblighi di legge nazionali senza scendere nel caos dello sviluppo incontrollato. La proposta di legge mira a definire aree idonee per impianti eolici e fotovoltaici, ma con regole ferree che escludono zone protette e ad alto rischio idrogeologico. Non si tratta di una scelta improvvisata, bensì di un adempimento normativo stretto che impone alla Regione di indicare i luoghi disponibili entro termini precisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Eolico: Molise blocca il caos, protegge il paesaggio

