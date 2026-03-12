Enzo Peperoni, uomo di 69 anni con problemi di vista, è scomparso il 7 marzo scorso nei boschi che si trovano tra Subiaco e Affile. La sua assenza è stata segnalata dopo che non ha fatto ritorno a casa. Le ricerche sono state avviate immediatamente, coinvolgendo forze di polizia e squadre di ricerca. Finora, non sono stati trovati indizi sulla sua ubicazione.

Enzo Peperoni, un sessantannovenne ipovedente, ha interrotto le sue tracce il 7 marzo scorso nei boschi che separano Subiaco da Affile. Le ricerche sono in corso con l’impegno massiccio delle forze dell’ordine e dei soccorsi, mentre i familiari attendono notizie positive. La macchina operativa si è concentrata inizialmente sulle acque del fiume Aniene vicino a Ponte San Mauro, per poi allargare la rete di perlustrazione verso la fitta vegetazione circostante. Un uomo con berretto rosso e giubbotto verde è stato alle telecamere scendere dal pullman in piazza Falcone, ma dopo quel momento non si sa più nulla. L’impervio scenario geografico e la complessità della ricerca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enzo Peperoni: 69 anni, ipovedente, disperso tra Subiaco

Articoli correlati

Enzo Peperoni scomparso, al setaccio i boschi tra Subiaco e AffileProseguono le ricerche di Enzo Peperoni, il 69enne che è scomparso sabato 7 marzo.

Enzo Peperoni scomparso a 68 anni da Affile: “È ipovedente, potrebbe trovarsi in difficoltà”Sono in corso le ricerche di Enzo Peperoni, il 68enne scomparso da Affile il 7 marzo scorso.

Una selezione di notizie su Enzo Peperoni

Temi più discussi: Ore d'ansia per Enzo Peperoni. Ricerche nell'Aniene e nei boschi di Subiaco e Affile; Affile – Scomparso un uomo di 69 anni: appello per ritrovare Enzo Peperoni; Scomparso da Affile, ricerche lungo l’Aniene anche con droni per Enzo Peperoni; Ore d'ansia per Enzo Peperoni. Ricerche nell'Aniene e nei boschi di Subiaco e Affile.

Elicotteri, droni e cani cercano Enzo Peperoni scomparso: una telecamera lo immortala vicino al cimiteroElicotteri, droni e cani sono impegnati nelle ricerche di Enzo Peperoni a Subiaco, insieme a una sessantina di soccorritori ... fanpage.it

Enzo Peperoni scomparso da Affile: negative le ricerche nell’Aniene, estese a boschi e montagneSono in corso le ricerche di Enzo Peperoni, il 68enne scomparso da Affile il 7 marzo scorso. Potrebbe trovarsi a Subiaco, fare attenzione a stazioni ferroviarie e fermate Cotral. fanpage.it

Elicotteri, droni e cani sono impegnati nelle ricerche di Enzo Peperoni a Subiaco, insieme a una sessantina di soccorritori. Una telecamera lo immortala vicino al cimitero. - facebook.com facebook