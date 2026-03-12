Enti locali | 988 milioni per 135 euro in più al mese

Il Comitato di settore ha approvato l’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 202527 degli enti locali. Sono stati stanziati 988,81 milioni di euro, destinati a garantire aumenti mensili lordi di circa 135,5 euro per circa 403mila dipendenti pubblici. La decisione riguarda il finanziamento di incrementi salariali nel settore degli enti locali.

Il Comitato di settore ha dato il via libera all’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 202527 degli enti locali, destinando 988,81 milioni di euro a finanziare aumenti mensili lordi di 135,5 euro per circa 403mila dipendenti. Questa decisione interviene meno di tre settimane dopo la firma definitiva del contratto precedente, che inizierà a riflettersi nelle buste paga dal mese corrente. I fondi stanziati coprono un arco temporale che parte dal 2025 e si estende fino al 2027, con una ripartizione precisa: 329,6 milioni nel primo anno, 659,2 milioni nell’anno successivo e il regime completo di 988,81 milioni a partire dal 2027. La misura interessa direttamente Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane e Camere di commercio, cercando di recuperare i ritardi accumulati nei rinnovi passati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

