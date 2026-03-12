Enrico Brignano conquista la ChorusLife Arena fra risate emozioni e un po’ di nostalgia

Enrico Brignano ha portato il suo spettacolo “Bello di mamma!” alla ChorusLife Arena di Bergamo, attirando un pubblico numeroso che ha riempito l’intera venue. La serata è stata caratterizzata da momenti di comicità, emozioni e qualche ricordo nostalgico, con l’attore e cabarettista che ha coinvolto gli spettatori in un evento sold out. La serata si è conclusa con grande apprezzamento da parte del pubblico presente.

Successo per Enrico Brignano alla ChorusLife a Bergamo. L’attore, comico e cabarettista ha dato vita a una serata davvero speciale con lo spettacolo “Bello di mamma!”, molto apprezzato dal numeroso pubblico che ha fatto registrare sold out. Da grande showman, ha conquistato gli spettatoci con la sua leggerezza travolgente raccontando con ironia e tenerezza un mondo che corre veloce come quello in cui viviamo oggi e che risulta complicato, pieno di incognite e contraddistinto da rapporti umani sull’orlo dello stress dilagante. Fra risate, applausi e tante emozioni, non è mancato un buon pizzico di nostalgia: al cuore dello show c’è un’idea semplice e potente, ossia il desiderio di ritrovare quell’abbraccio sicuro che solo la mamma sapeva dare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

