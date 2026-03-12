Enrica Bonaccorti aveva 79 anni al momento della sua morte. Era una figura molto nota nel panorama televisivo italiano, nota per aver partecipato a diverse trasmissioni tra gli anni Ottanta e Novanta. La sua carriera si è sviluppata principalmente come conduttrice e autrice di programmi televisivi. La causa della morte non è ancora stata resa pubblica.

Il mondo della televisione italiana dice addio a Enrica Bonaccorti, volto amatissimo del piccolo schermo e protagonista di alcune delle stagioni più popolari della tv tra anni Ottanta e Novanta. Conduttrice, autrice e paroliera, Bonaccorti ha attraversato decenni di spettacolo con uno stile diretto e riconoscibile, con leggerezza, ironia e una forte personalità. Negli ultimi mesi aveva parlato apertamente della sua malattia, raccontando il percorso di cure e la sua quotidianità con grande sincerità. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro dei media e dei social, lasciando senza parole colleghi e spettatori che la ricordano come una presenza familiare della televisione italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Enrica Bonaccorti, quanti anni aveva e le cause della morte

Addio a Enrica Bonaccorti, protagonista della tv italiana: aveva 76 anniÈ morta oggi, giovedì 12 marzo, Enrica Bonaccorti, una delle figure più riconoscibili della televisione italiana tra gli anni Ottanta e Novanta.

Addio a Enrica Bonaccorti: aveva 76 anniÈ morta oggi, giovedì 12 marzo, Enrica Bonaccorti, conduttrice, attrice e autrice che per oltre mezzo secolo ha attraversato il mondo dello...

Vaccino COVID e tumori: conseguenze inaspettate dopo 5 anni

Addio a Enrica Bonaccorti, la conduttrice aveva 76 anniLa conduttrice televisiva combatteva da tempo contro un tumore al pancreas. Tra gli anni '80 e '90 è stata il volto di molte trasmissioni televisive popolari in Rai e su Mediaset quali 'Non è la Rai', ... tg24.sky.it

È morta Enrica Bonaccorti: l’icona della tv anni Ottanta aveva 76 anniIl grande successo da Pronto, chi gioca? a Non è la Rai. Meno di due anni fa le era stato diagnosticato un tumore al pancreas ... unionesarda.it

Addio Enrica Bonaccorti. Attrice e icona televisiva degli anni 80 facebook

Enrica Bonaccorti si è spenta a 76 anni, dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas che aveva affrontato pubblicamente. A dare la notizia è il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X. Con lei se ne va una delle voci più riconoscibili della televisione e x.com