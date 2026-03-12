Enrica Bonaccorti | lo scandalo da 100 milioni in diretta

Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e giornalista, è deceduta all’età di 76 anni dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. Nel corso della sua carriera è rimasta impressa nella memoria collettiva anche per uno scandalo televisivo che ha coinvolto 100 milioni di euro, che si è verificato in diretta televisiva.

Enrica Bonaccorti, scomparsa a 76 anni dopo una battaglia contro il tumore al pancreas, rimane nella memoria collettiva anche per uno scandalo televisivo. Nel 1991, durante la trasmissione Non è la Rai, si verificò un episodio che portò alla luce una presunta truffa da 100 milioni di lire. La conduttrice smascherò in diretta una concorrente che aveva anticipato la risposta prima della domanda, innescando indagini interne e procedimenti giudiziari. L’episodio del Cruciverbone divenne rapidamente uno dei casi più discussi della televisione italiana, mettendo in discussione l’integrità dei giochi a premi. Le indagini rivelarono fughe di informazioni all’interno dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

