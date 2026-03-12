Enrica Bonaccorti | La lontananza è nata in hotel con Modugno impazzito Ha iniziato a saltare sul letto Spero rimanga anche dopo la mia morte

Enrica Bonaccorti, scomparsa il 12 marzo a causa di un tumore, era conosciuta anche come autrice di testi di alcune canzoni famose. Durante un'intervista, ha raccontato di un episodio in hotel con un artista, che impazzito iniziò a saltare sul letto, e ha detto di sperare che questa memoria rimanga anche dopo la sua morte.

Forse non a tutti è cosa nota, ma Enrica Bonaccorti – morta oggi 12 marzo a causa di un tumore – era anche autrice dei testi di alcune famose canzoni. Un esempio? “La lontananza” (1970) e “Amara terra mia” (1971), tra i grandi successi di Domenico Modugno, ma anche “Nostra dea” (1972) cantata da Rossella Falk e “Rimmel & Cipria” delle Sorelle Bandiera (1979). Bonaccorti in una intervista rilasciata a Tv2000 nel 2017 ha rivelato che la celebre “La Lontanza” è stata scritta su alcuni fogli di albergo. “Ormai questa canzone è entrata anche nel gergo degli italiani – ha affermato -. Spero qualcosa che resterà anche dopo di me”. L’incontro con Modugno nasce proprio grazie al teatro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

