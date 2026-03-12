Enrica Bonaccorti, scomparsa il 12 marzo a causa di un tumore, era conosciuta anche come autrice di testi di alcune canzoni famose. Durante un'intervista, ha raccontato di un episodio in hotel con un artista, che impazzito iniziò a saltare sul letto, e ha detto di sperare che questa memoria rimanga anche dopo la sua morte.

Forse non a tutti è cosa nota, ma Enrica Bonaccorti – morta oggi 12 marzo a causa di un tumore – era anche autrice dei testi di alcune famose canzoni. Un esempio? “La lontananza” (1970) e “Amara terra mia” (1971), tra i grandi successi di Domenico Modugno, ma anche “Nostra dea” (1972) cantata da Rossella Falk e “Rimmel & Cipria” delle Sorelle Bandiera (1979). Bonaccorti in una intervista rilasciata a Tv2000 nel 2017 ha rivelato che la celebre “La Lontanza” è stata scritta su alcuni fogli di albergo. “Ormai questa canzone è entrata anche nel gergo degli italiani – ha affermato -. Spero qualcosa che resterà anche dopo di me”. L’incontro con Modugno nasce proprio grazie al teatro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Enrica Bonaccorti: “La lontananza è nata in hotel con Modugno impazzito. Ha iniziato a saltare sul letto. Spero rimanga anche dopo la mia morte”

Articoli correlati

Non tutti sanno che Enrica Bonaccorti ha scritto La lontananza e Amara terra mia con ModugnoEnrica Bonaccorti, morta a 76 anni per un tumore al pancreas, fu autrice di canzoni celebri di Domenico Modugno come “La lontananza” e “Amara terra...

Rai: Enrica Bonaccorti è morta. Conduttrice in tv e radio. Ma scrisse anche canzoni: “La lontananza” per ModugnoROMA – Lutto nel mondo dello spettacolo e della televisione: è morta Enrica Bonaccorti.

Una selezione di notizie su Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Ciao Enrica: è scomparsa la conduttrice televisiva dai tanti volti, tenace e coraggiosa sino alla fine; Addio a Enrica Bonaccorti, storica conduttrice della televisione italiana; Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana; E’ morta Enrica Bonaccorti.

La lontananza di Domenico Modugno: significato e testo della canzone scritta con Enrica BonaccortiSignificato e testo de La lontananza di Domenico Modugno, la celebre canzone scritta insieme a Enrica Bonaccorti, scomparsa il 12 marzo 2026. donnaglamour.it

Addio a Enrica Bonaccorti, icona della Tv e autrice del brano La lontananzaNegli ultimi mesi aveva scelto di parlare apertamente della sua malattia, raccontando anche in televisione il sostegno ricevuto dal pubblico ... deejay.it

La nota conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti è morta all'età di 76 anni. Da tempo lottava contro un tumore al pancreas. È stata il volto di numerosi programmi come "Non è la Rai", "Pronto, chi gioca" e "Italia Sera" https://l.euronews.com/yNRv - facebook.com facebook