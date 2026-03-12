Enrica Bonaccorti il tumore al pancreas | i sintomi

Enrica Bonaccorti, nota conduttrice, è deceduta a causa di un tumore al pancreas. Questa forma di cancro è considerata molto insidiosa perché i sintomi si manifestano spesso in modo tardivo, rendendo difficile una diagnosi precoce. La malattia ha portato alla sua morte, evidenziando la gravità e la diffusione di questa patologia.

La notizia della scomparsa di Enrica Bonaccorti ha sconvolto il mondo della televisione. La conduttrice gentile se ne è andata a causa di un grave male: un tumore al pancreas. Una malattia che difficilmente viene diagnosticata in tempi brevi e per questo molto pericolosa. Infatti, la chirurgia unita alla chemio o alla radioterapia ha buone possibilità di successo, il problema è che può essere attuata solo nel 20% dei casi, ovvero quelli che vengono diagnosticati in tempo. Questo tipo di tumore, inoltre, è molto veloce nel suo avanzamento e non esistono molti farmaci da poter utilizzare. Dai dati, emerge che solo un paziente su 5 scopre la malattia in fase localizzata, ovvero quando è ancora rimovibile tramite un’operazione chirurgica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

