Enrica Bonaccorti è morta | i successi e le cadute la copertina di Playboy e quell' annuncio in diretta che le costò caro

Enrica Bonaccorti è deceduta, lasciando un segno lungo mezzo secolo nel mondo dello spettacolo italiano. È stata conduttrice, attrice e autrice, nota anche per aver posato su Playboy e per aver fatto un annuncio in diretta che le è costato caro. La sua carriera si è sviluppata tra successi e battute d’arresto, attraversando momenti di grande visibilità e altri meno favorevoli.

È stata la conduttrice, attrice e autrice che ha animato con spirito ed eleganza mezzo secolo del nostro Paese, e non è stata solo una protagonista del mondo dello spettacolo. A 76 anni, Enrica Bonaccorti è morta per il tumore al pancreas che meno di due anni fa le era stato diagnosticato. A dare la notizia è stato il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X. «Mi sono come congelata, non ho provato paura né tristezza, ma un’assenza, come un lungo letargo a occhi aperti. La prima pulsione a scrivere è stata per scusarmi con tutte le persone con cui ero scomparsa». Così aveva confessato la malattia affermando di non nutrire grandi speranze. Conduttrice televisiva e radiofonica, dopo anni di recitazione, Enrica Bonaccorti è stata anche un nome importante nel mondo della canzone italiana. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Drammi e successi di Enrica Bonaccorti, che disse “sono incinta” in diretta tv scioccando l’Italia. La battuta su Magalli, lo scippo di Berlusconi e la svolta con ‘Non è la Rai’Roma, 12 marzo 2026 – Enrica Bonaccorti è stata una protagonista multiforme dello spettacolo italiano (anche romanziera, per la verità).

Il ricordo di colleghi e amici: Silvia Toffanin (resterai per sempre nei nostri cuori) e Mara Venier (sarai sempre con me)La conduttrice di Non è la Rai si è spenta a 76 anni. Colleghe e amiche la ricordano con parole toccanti sui social. ilfattoquotidiano.it

Addio Enrica Bonaccorti, una donna che ha attraversato la televisione e la cultura italiana con sguardo curioso, intelligenza brillante e un’eleganza naturale che la rendeva unica. Era il 1983 quando con “Italia Sera”, in onda su Rai 1, raccontava l’attualità insi - facebook.com facebook

Enrica Bonaccorti, da "La lontananza" con Modugno al cinema #enricabonaccorti x.com