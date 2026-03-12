Enrica Bonaccorti ha annunciato di aver deciso di rivelare pubblicamente di essere malata. Attualmente si trova in attesa di un consulto con il professore del Policlinico Gemelli, per conoscere l’esito degli esami. La conduttrice ha dichiarato di sentirsi bene, anche se si trova in un momento di incertezza, e ha specificato di non voler più nascondere la sua condizione.

“Sto piuttosto bene, in questo momento sono un po’ in un limbo, aspetto l'incontro con il professore del Gemelli, devo sapere cosa è successo. Sono in attesa di una risposta per sapere cosa devo fare, se questa brutta cosa che ho si è ridotta, si è spostata. Per adesso non si sa”. Le luci calde nello studio di Domenica In, gli addobbi delle feste, i regali di Natale infiocchettati. Primi giorni di gennaio 2026. “Sono in attesa. Non di un bambino, ma di una risposta”. Dopo la diagnosi Enrica Bonaccorti si era data la regola del silenzio: “All'inizio non volevo dirlo a nessuno. Sono un po’ vigliacca. Perché non penso mai al futuro ma voglio essere ottimista, perché la scienza sta andando avanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Enrica Bonaccorti e la scelta di svelare la malattia: “Non mi nascondo più, sono in attesa di un miracolo o della fine”

Articoli correlati

Leggi anche: Domenica In, Enrica Bonaccorti e la malattia: “Sono in un limbo, aspetto risposte”

Leggi anche: Enrica Bonaccorti: “Il tumore? Vivo nell’attesa. Renato Zero mi sta vicino”. Le “scuse” più difficili

Approfondimenti e contenuti su Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana; LDA confessa: Dopo Sanremo siamo tornati tutti malati, niente festini; Sassari, sgominata una rete che favoriva l’immigrazione clandestina: 29 indagati; Gina Lollobrigida, l'eredità da 10 milioni (svaniti nel nulla) della Bersagliera: il nodo della villa sull'Appia Antica.

Enrica Bonaccorti, morta la conduttrice televisiva: aveva 76 anni e lottava da tempo contro un tumoreÈ morta Enrica Bonaccorti. La nota conduttrice televisiva e radiofonica italiana, nata nel 1949, stava affrontando una battaglia contro tumore al pancreas, come lei stessa aveva ... ilmessaggero.it

Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni, la conduttrice aveva un tumore al pancreasEnrica Bonaccorti è morta a 76 anni, sconfitta da un tumore al pancreas. Il 25 gennaio, ai microfoni di Verissimo, la conduttrice aveva ... msn.com

Addio Enrica Bonaccorti. Attrice e icona televisiva degli anni 80 facebook

Enrica Bonaccorti si è spenta a 76 anni, dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas che aveva affrontato pubblicamente. A dare la notizia è il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X. Con lei se ne va una delle voci più riconoscibili della televisione e x.com