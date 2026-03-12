Enrica Bonaccorti ha annunciato di essere malata e ha dichiarato di non voler seguire l'esempio di Eleonora Giorgi, con cui aveva avuto un confronto pubblico. La conduttrice ha spiegato di non aver avuto contatti con altri negli ultimi quattro mesi, né in televisione né altrove, e ha fatto riferimento a un lungo periodo di assenza dalle scene.

"È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c'è.": Enrica Bonaccorti, morta oggi a 76 anni, lo aveva detto lo scorso autunno, parlando per la prima volta della diagnosi di tumore al pancreas. "Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell'assenza, ma l'avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora (Giorgi, morta a marzo 2025 per un tumore al pancreas, ndr ), non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Enrica Bonaccorti e la malattia: "Non farò come Eleonora Giorgi"

Articoli correlati

Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas, la stessa malattia di Eleonora Giorgi: dalle difficoltà iniziali all?evoluzione raccontata in tvEnrica Bonaccorti è morta all?età di 76 anni dopo una malattia contro la quale combatteva da tempo.

Leggi anche: Enrica Bonaccorti morta di un tumore al pancreas, la stessa malattia di Eleonora Giorgi. La diagnosi e le interviste in tv: “Non ho tantissime speranze, ma non sono disperata”

Enrica Bonaccorti Shock: l’Annuncio del Tumore in sedia a rotelle | Il ricordo di Eleonora Giorgi

Una raccolta di contenuti su Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Ciao Enrica: è scomparsa la conduttrice televisiva dai tanti volti, tenace e coraggiosa sino alla fine; Addio a Enrica Bonaccorti, un mese fa l’ultima intervista in tv; Addio a Enrica Bonaccorti, il regalo speciale di Renato Zero al concerto a Roma; Enrica Bonaccorti, la ricordi quand’era così? Guarda le sue foto di ieri e di oggi.

Addio a Enrica Bonaccorti, la signora di tv e radio è morta a 76 anni: la sua storiaLa televisione italiana perde un’altra figura iconica: Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni, aveva un tumore al pancreas. Il video di Amica.it ... amica.it

È morta Enrica Bonaccorti, attrice e conduttrice, volto amato della tv: da 'Pronto, chi gioca?' a 'Non è la Rai'È morta Enrica Bonaccorti. Aveva 76 anni e meno di un anno fa le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. Si è spenta stamattina in una clinica romana dopo aver avuto, alcuni giorni fa, complic ... ansa.it

Enrica Bonaccorti è morta oggi - giovedì 12 marzo. Conduttrice, attrice, autrice, ha attraversato con eleganza e curiosità, con intelligenza e ironia, con garbo e disciplina, mezzo secolo del nostro Paese, sempre sotto le luci di un riflettore. Nata a Savona 76 ann - facebook.com facebook

Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni: addio alla storica conduttrice italiana x.com