Oggi, Antonella Clerici e Caterina Balivo hanno ricordato in diretta Enrica Bonaccorti, conduttrice nota per il suo stile elegante. Entrambe le conduttrici hanno rivolto un saluto in occasione del suo addio, condividendo un momento di riconoscimento pubblico. Il video dell'intervento è stato trasmesso durante una trasmissione televisiva, creando un passaggio di omaggio tra le presentatrici e la collega scomparsa.

Enrica Bonaccorti è stata ricordata oggi in diretta da Antonella Clerici e Caterina Balivo: se n'è andata la conduttrice elegante Questa mattina la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere: a 76 anni è morta Enrica Bonaccorti. La conduttrice garbata della televisione si è spenta a causa di un tumore al pancreas che le avevano diagnosticato quest’estate. In queste ore tantissimi vip, suoi amici dello spettacolo, la stanno ricordando con grande affetto e commozione. E anche diverse trasmissioni le stanno dedicando dei ricordi intimi. Lei ha fatto la storia sia in Rai sia in Mediaset e per questo ogni team ne ha un profondo ricordo.... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Enrica Bonaccorti, Clerici e Balivo la salutano in diretta | VIDEO

Articoli correlati

Leggi anche: ENRICA BONACCORTI È MORTA: L’ULTIMA APPARIZIONE SU RAI1 DALLA BALIVO (VIDEO)

Leggi anche: Enrica Bonaccorti, la notizia sul tumore da Caterina Balivo

Tutto quello che riguarda Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: L'addio a Enrica Bonaccorti, la regina dei quiz in tv; Antonella Clerici: 'Bisogna sporcarsi di sugo...'. Il messaggio a Cattelan? Cosa è successo; Antonella Clerici e Vittorio Garrone: un vero grande amore! - foto esclusive; Dipendente infedele fa 4 pieni all’auto (oltre 475 euro di benzina) con la carta dell’Usl, licenziato in tronco.

Addio ad Enrica Bonaccorti, volto garbato e amato della tvAveva 76 anni. La Rai: Eleganza e professionalità. Il tumore al pancreas diagnosticato neanche un anno fa. Il funerale sabato a Roma nella Chiesa degli Artisti (ANSA) ... ansa.it

Il ricordo di colleghi e amici: Silvia Toffanin (resterai per sempre nei nostri cuori) e Mara Venier (sarai sempre con me)La conduttrice di Non è la Rai si è spenta a 76 anni. Colleghe e amiche la ricordano con parole toccanti sui social. ilfattoquotidiano.it

Enrica Bonaccorti, la malattia rivelata sui social e in tv. Il racconto per tappe senza mai perdere il sorriso e la speranza. #ANSA - facebook.com facebook

#TG2000 - Addio a #EnricaBonaccorti, volto amato della tv #12marzo #Bonaccorti #Televisione #TelevisioneItaliana #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com