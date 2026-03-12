Enrica Bonaccorti, conduttrice e giornalista, è deceduta all’età di 76 anni a causa di un tumore al pancreas. La sua carriera si è estesa nel tempo con numerosi programmi televisivi e radiofonici, lasciando un segno nel panorama dell’informazione e dello spettacolo italiano. La notizia della sua scomparsa viene riportata da fonti giornalistiche e ha suscitato reazioni nel mondo dello spettacolo.

Enrica Bonaccorti vanta una carriera immensa ma adesso si è spenta, all'età di 76 anni, a causa di un tumore al pancreas Si è spenta a 76 anni Enrica Bonaccorti. La conduttrice aveva annunciato da poco di essere malata di tumore al pancreas, lo stesso di Eleonora Giorgi. Storico volto di Non è la Rai che ha fatto la storia della tv italiana. Bonaccorti ha fatto innamorare diverse generazioni e quando ha annunciato la malattia molti telespettatori le hanno dato forza e si sono stretti attorno al suo dolore. Enrica si era ammalata a luglio e aveva reagito malissimo alla malattia, tanto che nel primo periodo non voleva più mostrarsi in tv e non la accettava. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Enrica Bonaccorti, addio alla conduttrice 76enne

Articoli correlati

Enrica Bonaccorti è morta: addio alla conduttrice e autrice televisiva simbolo della TV italianaÈ morta Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva, autrice e paroliera che per decenni ha rappresentato uno dei volti più noti dello...

Addio a Enrica Bonaccorti: la storica conduttrice tv è morta a 76 anniABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa dopo la battaglia contro il tumore È morta Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva, autrice e attrice...

Aggiornamenti e notizie su Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana; Fabbricati fatiscenti: Segreteria al Territorio al lavoro per messa in sicurezza, recupero e riutilizzo; LDA confessa: Dopo Sanremo siamo tornati tutti malati, niente festini; Iran, Trump: Abbiamo vinto, guerra risolta dopo un’ora - L'Italiano.

Enrica Bonaccorti è morta: addio alla conduttrice e autrice televisiva simbolo della TV italianaÈ morta Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva, autrice e paroliera che per decenni ha rappresentato uno dei volti più noti dello spettacolo italiano. superguidatv.it

Enrica Bonaccorti: addio alla storica conduttrice tvSi è spenta a 76 anni Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva italiana, dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Nata a Savona il 18 novembre 1949, Bonaccorti ha attraversato ... ilmessaggero.it

Il mondo dello spettacolo piange Enrica Bonaccorti. facebook

Enrica Bonaccorti si è spenta a 76 anni, dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas che aveva affrontato pubblicamente. A dare la notizia è il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X. Con lei se ne va una delle voci più riconoscibili della televisione e x.com