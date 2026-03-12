Enna | Delmastro in carcere e il Sì al referendum

Domenica 15 marzo, il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro visiterà la Casa Circondariale Luigi Bodenza di Enna. La visita si svolgerà in seguito a una promessa fatta e grazie all’interessamento di un’onorevole locale. La presenza in carcere è prevista nel pomeriggio e si inserisce in un appuntamento ufficiale.

Il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro si recherà a Enna domenica 15 marzo presso la Casa Circondariale Luigi Bodenza, mantenendo una promessa fatta grazie all’interessamento dell’onorevole Eliana Longi. L’incontro ha lo scopo di ascoltare direttamente le necessità del personale penitenziario e ribadire l’impegno istituzionale verso una giustizia più efficiente e vicina ai cittadini. Subito dopo la visita al carcere, alle ore 12 il funzionario sarà presente in Piazza VI Dicembre per un incontro informativo con i rappresentanti del partito, dove verrà illustrato il senso del Sì al referendum sulla giustizia. Un segnale di attenzione verso le esigenze del territorio ennese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

