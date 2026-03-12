Energie rinnovabili primato di eolico e agrivoltaico nella riduzione di Co2

Il settore energetico contribuisce per circa il 75% alle emissioni di gas serra a livello globale e in Italia rappresenta oltre l’80% delle emissioni nazionali. Negli ultimi anni, l’eolico e l’agricoltura con pannelli solari hanno preso il sopravvento come fonti di energia rinnovabile, riducendo le emissioni di Co2. Questi settori sono al centro di investimenti e politiche di sviluppo, con un ruolo crescente nel panorama energetico.

Il settore energetico è responsabile di circa tre quarti delle emissioni globali di gas serra e, in Italia, rappresenta oltre l'80% delle emissioni nazionali. Comprendere gli impatti ambientali delle tecnologie energetiche lungo l'intero ciclo di vita è quindi fondamentale per guidare in modo efficace la transizione energetica. È questo il focus del capitolo di ricerca dedicato agli impatti ambientali delle fonti rinnovabili, realizzato dall'Università degli Studi di Palermo ed elaborato dal gruppo Energy & Strategy del Politecnico di Milano. La ricerca è stata presentata presso la Sala Carapezza dell'Ateneo siciliano, nel corso...