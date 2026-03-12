Energia – Una storia di creazione e distruzione con il fisico Battiston

Arezzo ospita un nuovo incontro organizzato da Arezzo Science Lab, dedicato ai grandi temi della scienza contemporanea. Il fisico Battiston sarà presente per discutere di energia, affrontando i processi di creazione e distruzione che coinvolgono questa fondamentale risorsa. L’evento si inserisce nel ciclo di appuntamenti scientifici promossi dall’ente, rivolto a un pubblico interessato a conoscere le ultime novità nel campo scientifico.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Prosegue il ciclo di appuntamenti scientifici promossi da Arezzo Science Lab con un nuovo incontro dedicato ai grandi temi della scienza contemporanea. Stasera alle ore 21, presso il Circolo Artistico di Arezzo, sarà ospite il fisico Roberto Battiston per una conferenza dedicata al suo libro “ Energia. Una storia di creazione e distruzione” (Raffaello Cortina Editore). Battiston è professore ordinario di Fisica sperimentale all’Università degli Studi di Trento, dove si occupa di fisica spaziale e astroparticellare, alla ricerca della materia oscura e dell’antimateria, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Agenzia Spaziale Italiana, di cui è stato Presidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

